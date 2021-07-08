В Прикарпатье произошло массовое отравление граждан, госпитализировано 13 человек

Полицейские Ивано-Франковской области устанавливают обстоятельства массового отправления граждан, произошедшего в частной усадьбе в Надворнянском районе области.

"Правоохранители установили, что в медицинское учреждение 7 июля обратились 12 несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет и один взрослый человек с диагнозом: пищевая токсикоинфекция. В настоящее время все госпитализированы, их состояние стабильное", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Прикарпатья в четверг.

Отмечается, что по данному факту следователями начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.