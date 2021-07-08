Шмыгаль пригласил премьера Литвы Шимоните посетить Украину для проведения бизнес-форума

Премьер-министр Денис Шмыгаль пригласил премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните посетить Украину для проведения бизнес-форума.

"Хотел бы лично пригласить премьер-министром Литовской Республики госпожу Ингриду Шимоните посетить Украину и провести бизнес-форум, в ходе которого мы продолжим обсуждать практические вопросы усиления экономического взаимодействия между нашими странами", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Вильнюсе.

Премьер подчеркнул, что Украина ценит опыт Литвы и готова к предметному обсуждению реализации совместных проектов.