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12:28 08.07.2021

Шмыгаль пригласил премьера Литвы Шимоните посетить Украину для проведения бизнес-форума

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Шмыгаль пригласил премьера Литвы Шимоните посетить Украину для проведения бизнес-форума

Премьер-министр Денис Шмыгаль пригласил премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните посетить Украину для проведения бизнес-форума.

"Хотел бы лично пригласить премьер-министром Литовской Республики госпожу Ингриду Шимоните посетить Украину и провести бизнес-форум, в ходе которого мы продолжим обсуждать практические вопросы усиления экономического взаимодействия между нашими странами", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Вильнюсе.

Премьер подчеркнул, что Украина ценит опыт Литвы и готова к предметному обсуждению реализации совместных проектов.

Теги: #шмыгаль #приглашение #шимоните_литва
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