События

11:42 08.07.2021

В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА и "Киевавтодоре" идут обыски

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В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА и "Киевавтодоре" идут обыски

Следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводят обыски в четверг в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Как сообщается на сайте КГГА со ссылкой на информацию Департамента транспортной инфраструктуры, обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева в рамках уголовного производства по закупке техники КК "Киевавтодор".

"Департамент и коммунальная корпорация, в пределах и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины, предоставили все документы, необходимые для всестороннего и полного расследования. Дело, которое расследуют в ГБР, касается закупки техники для КК "Киевавтодор". В частности, машин для внесения жидких хлоридов. Их закупки были выполнены по процедуре официальных публичных закупок", - говорится в сообщении.

Теги: #транспорт #киевавтодор #обыски
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