Австралийские власти пытаются сдержать распространение штамма "дельта" COVID-19 в Сиднее

Власти Австралии стараются удержать под контролем распространение штамма "дельта" COVID-19 в крупнейшем городе страны - Сиднее, в котором уже более двух недель действует режим изоляции, сообщают западные СМИ.

"Мы так много прошли за эти последние 18 месяцев, и сейчас надо продолжать беречься. Сейчас не время поддаваться отчаянию", - заявил журналистам премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Он отметил, что ситуация в городе "очень серьезная", и призвал 5 млн горожан соблюдать распоряжения властей и оставаться дома. В то же время премьер объявил, что в четверг в Сидней должны поступить 300 тыс. доз вакцин от коронавируса.

Полиция в свою очередь предупредила, что ее сотрудники будут усиленно патрулировать юго-запад города с целью обеспечить соблюдения режима изоляции.

По данным СМИ, местная вспышка COVID-19 достигла 400 случаев, а за последние сутки были выявлены рекордные для этого района 38 случаев коронавируса.

Между тем, полностью вакцинированы от COVID-19 8% австралийцев - самый низкий показатель среди стран мира с высокими доходами, отмечают СМИ. Широкомасштабной вакцинации не ожидается здесь до конца 2021 года.

Ранее, напоминают СМИ, несмотря на несколько вспышек коронавируса, австралийским властям удавалось избежать наихудших последствий. Однако ранее прозвучали предположения, что сдержать штамм "дельта" в штате Новый Южный Уэльс, столицей которого является Сидней, может оказаться невозможным.

После этого руководители других штатов Австралии пригрозили прервать транспортное сообщение с Сиднеем. Так, премьер-министр штата Западная Австралия Марк МакГоуэн предупредил о возможности на неопределенный срок продлить запрет на прибытие сюда путешественников из Сиднея и Нового Южного Уэльса, если ситуацию не удастся взять под контроль.

СМИ отмечают, что ранее из-за COVID-19 запреты на перемещения между штатами вводились неоднократно, однако угроза закрыть границы штатов вплоть до завершения вакцинации прозвучала впервые.

По данным статистического сайта Worldometers, всего в Австралии за время пандемии выявили более 30,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, 910 пациентов с COVID-19 скончались. 29 тыс. 466 человек вылечились.