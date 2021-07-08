Нацкомиссия по стандартам госязыка обеспокоена возможным сокращением предельной численности работников аппарата

В Национальной комиссии по стандартам государственного языка выражают обеспокоенность возможным сокращением предельной численности работников ее аппарата за неделю до старта экзамена на определение уровня владения государственным языком.

"Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы разработало проект постановления Кабинета министров Украины "Некоторые вопросы сокращения предельной численности работников аппарата и территориальных органов центральных органов исполнительной власти, других государственных органов". Проектом постановления предусмотрено, что предельную численность работников аппарата Национальной комиссии по стандартам государственного языка сократят с 29 до 23 человек, то есть уменьшат более чем на 20%", - говорится в сообщении пресс-службы Нацкомиссии.

Отмечается, что Комиссия обеспокоена такими действиями за неделю до старта экзаменов на определение уровня владения государственным языком. "Комиссия считает необходимым проинформировать общество о сложной ситуации: несмотря на фактическую готовность к проведению экзаменов на определение уровня владения государственным языком, такое значительное сокращение численности работников аппарата Комиссии существенно затрудняет процесс установления результатов этих экзаменов", - подчеркивают в ведомстве.

В Нацкомиссии считают, что успешная реализация экзамена требует не уменьшения, а наоборот - увеличение численности работников аппарата Комиссии, и такие предложения по увеличению штатной численности аппарата были направлены в правительство заблаговременно.

"Комиссия осознает все вызовы, которые стоят перед украинским государством, но попытки сэкономить на реализации государственной языковой политике считает недопустимыми", - говорится в сообщении.