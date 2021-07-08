События

10:47 08.07.2021

Нацкомиссия по стандартам госязыка обеспокоена возможным сокращением предельной численности работников аппарата

1 мин читать
Нацкомиссия по стандартам госязыка обеспокоена возможным сокращением предельной численности работников аппарата

В Национальной комиссии по стандартам государственного языка выражают обеспокоенность возможным сокращением предельной численности работников ее аппарата за неделю до старта экзамена на определение уровня владения государственным языком.

"Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы разработало проект постановления Кабинета министров Украины "Некоторые вопросы сокращения предельной численности работников аппарата и территориальных органов центральных органов исполнительной власти, других государственных органов". Проектом постановления предусмотрено, что предельную численность работников аппарата Национальной комиссии по стандартам государственного языка сократят с 29 до 23 человек, то есть уменьшат более чем на 20%", - говорится в сообщении пресс-службы Нацкомиссии.

Отмечается, что Комиссия обеспокоена такими действиями за неделю до старта экзаменов на определение уровня владения государственным языком. "Комиссия считает необходимым проинформировать общество о сложной ситуации: несмотря на фактическую готовность к проведению экзаменов на определение уровня владения государственным языком, такое значительное сокращение численности работников аппарата Комиссии существенно затрудняет процесс установления результатов этих экзаменов", - подчеркивают в ведомстве.

В Нацкомиссии считают, что успешная реализация экзамена требует не уменьшения, а наоборот - увеличение численности работников аппарата Комиссии, и такие предложения по увеличению штатной численности аппарата были направлены в правительство заблаговременно.

"Комиссия осознает все вызовы, которые стоят перед украинским государством, но попытки сэкономить на реализации государственной языковой политике считает недопустимыми", - говорится в сообщении.

Теги: #нацкомиссия #госязык
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:13 23.06.2020
В законе о госязыке должны быть положения, позволяющие развивать украинский язык – Разумков

В законе о госязыке должны быть положения, позволяющие развивать украинский язык – Разумков

13:02 07.05.2020
Кабмин уволил Монахову с должности уполномоченной по защите госязыка

Кабмин уволил Монахову с должности уполномоченной по защите госязыка

13:03 15.01.2020
Кабмин назначил членов Нацкомиссии по стандартам государственного языка

Кабмин назначил членов Нацкомиссии по стандартам государственного языка

13:29 04.06.2019
НКРСИ проверит "Vodafone Украина", lifecell и "Тримоб" относительно готовности к MNP

НКРСИ проверит "Vodafone Украина", lifecell и "Тримоб" относительно готовности к MNP

16:36 13.03.2019
Бойко: Вопросом языка власть отвлекает общество от реальных проблем

Бойко: Вопросом языка власть отвлекает общество от реальных проблем

18:14 11.03.2019
Вилкул потребовал от Парубия немедленно снять дискриминационный законопроект о языках

Вилкул потребовал от Парубия немедленно снять дискриминационный законопроект о языках

19:12 28.02.2019
"Оппозиционный блок" призывает нардепов не поддерживать языковой закон

"Оппозиционный блок" призывает нардепов не поддерживать языковой закон

15:12 28.02.2019
Бойко: Законопроектом о госязыке власть раскалывает общество

Бойко: Законопроектом о госязыке власть раскалывает общество

11:38 31.08.2018
"Киевспецтранс" повысит тарифы на захоронение отходов более чем вдвое

"Киевспецтранс" повысит тарифы на захоронение отходов более чем вдвое

18:52 30.01.2018
НКЦБФР согласовала основателю ГК "Фридом финанс" Турлову приобретение существенной доли в бывшем трейдере "Укранет"

НКЦБФР согласовала основателю ГК "Фридом финанс" Турлову приобретение существенной доли в бывшем трейдере "Укранет"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА и "Киевавтодоре" идут обыски

Ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшается – Грау

В Украине за сутки зафиксировано 617 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 872 человека, 23 летальных случая

Боец ВСУ получил осколочные ранения вследствие обстрелов российских наемников за минувшие сутки

Англия победила Данию со счетом 2:1 и вышла в финал Евро-2020

ПОСЛЕДНЕЕ

В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА и "Киевавтодоре" идут обыски

Ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшается – Грау

Австралийские власти пытаются сдержать распространение штамма "дельта" COVID-19 в Сиднее

"Укрзализныця" с 12 июля запускает дополнительный летний поезд в Бердянск

В Стрые задержали местного жителя, повредившего несколько десятков могильных памятников

В Киев из-за жары ограничивают въезд фур

Египет запустит мобильное туристическое приложение – министр туризма и древностей

На Закарпатье задержана сотрудница погранслужбы, оформлявшая украинцам гражданство Израиля и стран ЕС

Число заражений COVID-19 в мире превысило 185 млн

Экс-президент ЮАР Зума помещен в тюрьму за проявление неуважения к суду

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА