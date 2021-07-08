События

10:41 08.07.2021

"Укрзализныця" с 12 июля запускает дополнительный летний поезд в Бердянск

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"Укрзализныця" с 12 июля запускает дополнительный летний поезд в Бердянск

"Укрзализныця" с 12 июля 2021 года назначает на лето курсирование дополнительного двухгруппного ночного скорого поезда №250/261 - 262/249 "Кременчуг, Полтава, Харьков - Бердянск".

Как отмечается на сайте компании в четверг, поезд №250/249 сообщением Кременчуг, Полтава - Бердянск будет отправляться из Кременчуга по четным числам в 16:40. В Бердянск он прибывает в 7:27.

Обратно из Бердянска поезд будет отправляться по нечетным числам в 19:32 и прибывать в Кременчуг в 10:22.

Поезд №261/262 сообщением Харьков - Бердянск будет отправляться из Харькова в 21:53 по четным числам. В обратном направлении поезд будет отправляться по нечетным числам в 19:32 и прибывать в Харьков в 04:50.

При этом при смежных датах, например, 31 июля и 1 августа, поезд будет отправляться из Кременчуга и Полтавы 30 июля и 2 августа (и прибывать в Бердянск 31 июля и 3 августа соответственно). В обратном направлении, в Кременчуг и Полтаву он прибывает 1 и 4 августа соответственно.

Ранее "Укрзализныця" сократила время курсирования поезда №116/115 - 136/135 "Маяк" сообщением "Киев - Бердянск, Авдеевка", что позволит сэкономить пассажирам рейса около 100 тыс. часов до конца года.

Теги: #транспорт #бердянск #укрзализныця
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