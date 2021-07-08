События

10:36 08.07.2021

В Стрые задержали местного жителя, повредившего несколько десятков могильных памятников

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В Стрые задержали местного жителя, повредившего несколько десятков могильных памятников

20-летний житель города Стрый Львовской области задержан сотрудниками полиции по подозрению в вандализме на кладбище, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Сообщение об акте вандализма поступило в полицию около 5:30 утра в четверг. Оперативная группа, выехавшая на место происшествия, обнаружила на территории Стрыйского городского кладбища по улице Нижанковского мужчину, пытавшегося повалить крест на одной из могил, в которых погребены воины корпуса Украинских сечевых стрельцов.

Мужчина пытался убежать, но его задержали. Злоумышленник оказался 20-летним местным жителем. По предварительным данным, мужчина повредил 59 надмогильных крестов и памятников.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.297 Уголовного кодекса Украины (Осквернение или повреждение могил борцов за независимость Украины).

Теги: #вандал #кладбище
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