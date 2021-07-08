Египет запустит мобильное туристическое приложение – министр туризма и древностей

Египет запустит мобильное приложение для туристов, которое поможет им более эффективно планировать свой отдых, сообщил министр туризма и древностей Египта Халед Аль-Анани в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"На одной платформе будут скомбинированы и места размещения, и транспортные услуги, и предложения по разнообразнейшему отдыху: музеи, активности", - рассказал министр.

По его словам, мобильное приложение отвечает трендам постковидной реальности, когда люди предпочитают отдыхать более уединенно и самостоятельно планировать свое времяпровождение, выбирая и оплачивая с помощью платформы услуги.

Министр уточнил, что мобильное приложение будет запущено в течение трех месяцев.