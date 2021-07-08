События

09:54 08.07.2021

Египет запустит мобильное туристическое приложение – министр туризма и древностей

1 мин читать
Египет запустит мобильное туристическое приложение – министр туризма и древностей

Египет запустит мобильное приложение для туристов, которое поможет им более эффективно планировать свой отдых, сообщил министр туризма и древностей Египта Халед Аль-Анани в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"На одной платформе будут скомбинированы и места размещения, и транспортные услуги, и предложения по разнообразнейшему отдыху: музеи, активности", - рассказал министр.

По его словам, мобильное приложение отвечает трендам постковидной реальности, когда люди предпочитают отдыхать более уединенно и самостоятельно планировать свое времяпровождение, выбирая и оплачивая с помощью платформы услуги.

Министр уточнил, что мобильное приложение будет запущено в течение трех месяцев.

Теги: #туризм #египет #приложение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:06 08.07.2021
Египет инвестировал в развитие музеев более 25 млрд египетских фунтов за 5 лет – министр туризма и древностей

Египет инвестировал в развитие музеев более 25 млрд египетских фунтов за 5 лет – министр туризма и древностей

16:15 07.07.2021
Египет увеличивает максимальный уровень заполняемости отелей до 70%

Египет увеличивает максимальный уровень заполняемости отелей до 70%

12:18 05.07.2021
"Vodafone Украина" совместно со страховой компанией ARX запустили оплату туристической страховки с мобильного счета

"Vodafone Украина" совместно со страховой компанией ARX запустили оплату туристической страховки с мобильного счета

01:07 02.07.2021
Минздрав и Минцифры намерены провести апгрейт приложения "Дома" до наступления возможной осенней волны COVID-19

Минздрав и Минцифры намерены провести апгрейт приложения "Дома" до наступления возможной осенней волны COVID-19

19:00 01.07.2021
Египет будет проверять сертификаты о вакцинации у прибывающих из стран с мутировавшими штаммами COVID-19

Египет будет проверять сертификаты о вакцинации у прибывающих из стран с мутировавшими штаммами COVID-19

09:09 30.06.2021
Во всех новых музеях Египта будут украинские аудиогиды – министр туризма и древностей Египта

Во всех новых музеях Египта будут украинские аудиогиды – министр туризма и древностей Египта

10:38 29.06.2021
Экспозиция Музея египетской цивилизации будет расширена через несколько месяцев – куратор

Экспозиция Музея египетской цивилизации будет расширена через несколько месяцев – куратор

15:08 24.06.2021
Инвестиционный потенциал туристического коридора "Соляная дорога" в Херсонской области составляет до $5-6 млрд - мнение

Инвестиционный потенциал туристического коридора "Соляная дорога" в Херсонской области составляет до $5-6 млрд - мнение

13:42 22.06.2021
Попадая в мировые рейтинги, украинские рестораны помогут развивать туристическое направление страны - Минкультуры

Попадая в мировые рейтинги, украинские рестораны помогут развивать туристическое направление страны - Минкультуры

13:37 22.06.2021
Украина стала участником европейского сообщества в сфере гостеприимства HOTREC

Украина стала участником европейского сообщества в сфере гостеприимства HOTREC

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 617 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 872 человека, 23 летальных случая

Боец ВСУ получил осколочные ранения вследствие обстрелов российских наемников за минувшие сутки

Англия победила Данию со счетом 2:1 и вышла в финал Евро-2020

Мощный взрыв прогремел в районе порта в Дубае

Украина и ОБСЕ призвали России ускорить подготовку к освобождению удерживаемых лиц

ПОСЛЕДНЕЕ

На Закарпатье задержана сотрудница погранслужбы, оформлявшая украинцам гражданство Израиля и стран ЕС

Число заражений COVID-19 в мире превысило 185 млн

Экс-президент ЮАР Зума помещен в тюрьму за проявление неуважения к суду

НААУ впервые провела публичную презентацию отчета работы за 2020 год

В Украине за сутки зафиксировано 617 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 872 человека, 23 летальных случая

Боец ВСУ получил осколочные ранения вследствие обстрелов российских наемников за минувшие сутки

Кулеба: обсудили с генсеком СЕ имплементацию Крыма и подготовку спецдоклада по правам человека

Группа, требовавшая у харьковчанки несуществующий долг в 50 тыс. грн, предстанет перед судом

Министры обороны США и Турции обсудили вопросы обеспечения безопасности аэропорта Кабула

Мелинда Гейтс покинет BMG, если после развода с Биллом Гейтсом не сможет сработаться с экс-супругом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА