События

09:30 08.07.2021

На Закарпатье задержана сотрудница погранслужбы, оформлявшая украинцам гражданство Израиля и стран ЕС

1 мин читать
На Закарпатье задержана сотрудница погранслужбы, оформлявшая украинцам гражданство Израиля и стран ЕС

Инспектора одного из пограничных подразделений Государственной пограничной службы Украины в Закарпатской области задержали в среду по подозрению в коррупции и злоупотреблении влиянием, заключавшемся к содействии в получении иностранного гражданства, сообщает отдел коммуникаций со СМИ пограничного ведомства.

"Военнослужащую задержали вблизи места проживания во время получения ею третьей части неправомерной выгоды - EUR3 тыс. Установлено, что общая сумма неправомерной выгоды составляла EUR8 тыс. За такие деньги инспектор обещала содействовать в быстром получении иностранного гражданства, используя собственные контакты в дипломатических учреждениях. В стоимость "услуг" женщина также включила проверку паспортного документа с помощью баз данных пограничных ведомств Украины и иностранного государства и содействие в беспрепятственном пересечении границы. Обеспечивая подготовку паспортов стран ЕС и Израиля, женщина пользовалась собственными связями в Украине и за рубежом", - говорится в сообщении.

Во время обыска в доме сотрудницы погранслужбы обнаружили паспорт гражданина Венгрии, выданный на ее имя, травматический пистолет без разрешительных документов и паспорт Азербайджана (вероятно с поддельной информационной страницей) на имя третьего лица.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса (злоупотребление влиянием). Сейчас решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.

Теги: #подделка #пограничник #документы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:39 30.06.2021
В Уганде сотни человек "привили" поддельной вакциной от COVID-19

В Уганде сотни человек "привили" поддельной вакциной от COVID-19

12:46 30.06.2021
ЦИК просит Раду обязать группы по проведению референдумов подавать подписные листы не только в бумажном, но и в электронном формате

ЦИК просит Раду обязать группы по проведению референдумов подавать подписные листы не только в бумажном, но и в электронном формате

11:19 30.06.2021
Глава одной из столичных УИК предстанет перед судом за подделку результатов голосования

Глава одной из столичных УИК предстанет перед судом за подделку результатов голосования

10:35 30.06.2021
Министр агрополитики обнародовал список документов, необходимых для продажи земли

Министр агрополитики обнародовал список документов, необходимых для продажи земли

07:39 28.06.2021
Британское Минобороны проверит ситуацию с утечкой документов о эсминце Defender

Британское Минобороны проверит ситуацию с утечкой документов о эсминце Defender

14:34 27.06.2021
На юге Англии нашли потерянные секретные документы британского Минобороны о прошедшем близ Крыма эсминце – СМИ

На юге Англии нашли потерянные секретные документы британского Минобороны о прошедшем близ Крыма эсминце – СМИ

02:51 26.06.2021
В Тернополе разоблачена схема изготовления фальшивых справок с результатами ПЦР-тестов на Covid-19

В Тернополе разоблачена схема изготовления фальшивых справок с результатами ПЦР-тестов на Covid-19

03:55 12.06.2021
Во Львове застройщику сообщили о подозрении в подделке документов на строительство

Во Львове застройщику сообщили о подозрении в подделке документов на строительство

11:09 10.06.2021
Пограничники просят украинцев, пересекающих госграницу, проверять объем информации в документе о вакцинации от COVID-19

Пограничники просят украинцев, пересекающих госграницу, проверять объем информации в документе о вакцинации от COVID-19

11:58 03.06.2021
МИД назвало документы, необходимые украинцам для въезда в Турцию с 4 июня

МИД назвало документы, необходимые украинцам для въезда в Турцию с 4 июня

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 617 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 872 человека, 23 летальных случая

Боец ВСУ получил осколочные ранения вследствие обстрелов российских наемников за минувшие сутки

Англия победила Данию со счетом 2:1 и вышла в финал Евро-2020

Мощный взрыв прогремел в районе порта в Дубае

Украина и ОБСЕ призвали России ускорить подготовку к освобождению удерживаемых лиц

ПОСЛЕДНЕЕ

Египет инвестировал в развитие музеев более 25 млрд египетских фунтов за 5 лет – министр туризма и древностей

Египет запустит мобильное туристическое приложение – министр туризма и древностей

Число заражений COVID-19 в мире превысило 185 млн

Экс-президент ЮАР Зума помещен в тюрьму за проявление неуважения к суду

НААУ впервые провела публичную презентацию отчета работы за 2020 год

В Украине за сутки зафиксировано 617 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 872 человека, 23 летальных случая

Боец ВСУ получил осколочные ранения вследствие обстрелов российских наемников за минувшие сутки

Кулеба: обсудили с генсеком СЕ имплементацию Крыма и подготовку спецдоклада по правам человека

Группа, требовавшая у харьковчанки несуществующий долг в 50 тыс. грн, предстанет перед судом

Министры обороны США и Турции обсудили вопросы обеспечения безопасности аэропорта Кабула

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА