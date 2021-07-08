На Закарпатье задержана сотрудница погранслужбы, оформлявшая украинцам гражданство Израиля и стран ЕС

Инспектора одного из пограничных подразделений Государственной пограничной службы Украины в Закарпатской области задержали в среду по подозрению в коррупции и злоупотреблении влиянием, заключавшемся к содействии в получении иностранного гражданства, сообщает отдел коммуникаций со СМИ пограничного ведомства.

"Военнослужащую задержали вблизи места проживания во время получения ею третьей части неправомерной выгоды - EUR3 тыс. Установлено, что общая сумма неправомерной выгоды составляла EUR8 тыс. За такие деньги инспектор обещала содействовать в быстром получении иностранного гражданства, используя собственные контакты в дипломатических учреждениях. В стоимость "услуг" женщина также включила проверку паспортного документа с помощью баз данных пограничных ведомств Украины и иностранного государства и содействие в беспрепятственном пересечении границы. Обеспечивая подготовку паспортов стран ЕС и Израиля, женщина пользовалась собственными связями в Украине и за рубежом", - говорится в сообщении.

Во время обыска в доме сотрудницы погранслужбы обнаружили паспорт гражданина Венгрии, выданный на ее имя, травматический пистолет без разрешительных документов и паспорт Азербайджана (вероятно с поддельной информационной страницей) на имя третьего лица.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса (злоупотребление влиянием). Сейчас решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.