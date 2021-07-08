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09:20 08.07.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 185 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 185 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга составило 185 млн 29 тыс. 960, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 1тыс. 782 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 770 тыс. 444 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 606 тыс. 218.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 30 млн 709 тыс. 557, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 405 тыс. 28.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 18 млн 909 тыс. 37 заболевших, умерло 528 тыс. 540 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 515,5. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 8687 человек, в Индии - 291, Бразилии - 2 тыс. 469.

Теги: #covid_19 #мир
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