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08:17 08.07.2021

В Украине за сутки зафиксировано 617 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 872 человека, 23 летальных случая

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В Украине за сутки зафиксировано 617 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 872 человека, 23 летальных случая

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 617 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 872 человека, умерло 23 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 7 июля 2021 в Украине зафиксировано 617 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 26, медработников - 18). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 404 человека; летальных случаев 23; выздоровели - 872 человека", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в четверг.

Днем ранее, 5 июля за сутки зафиксировано 610 новых случаев заболевания Covid-19, 6 июля сообщалось о 541 новом случае инфицирования коронавирусом, 5 июля за сутки зафиксировано 244 новых случая заболевания Covid-19, 4 июля сообщалось о 377 новых подтвержденных случаях COVID-19, 3 июля за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания Covid-19, 2 июля, за сутки выявили 696 новых случаев заболевания Covid-19, 1 июля сообщалось о 705 заболевших, 30 июня сообщалось о 633 новых подтвержденных случаях болезни.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 239 591 человек, выздоровели 2 175 225 человек, летальных случаев - 52 560.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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