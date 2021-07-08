Боец ВСУ получил осколочные ранения вследствие обстрелов российских наемников за минувшие сутки

Боец Вооруженных сил (ВСУ) Украины получил осколочные ранения вследствие обстрелов российских наемников за минувшие сутки. С начала текущих суток российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).

"В результате обстрелов один военный получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого – удовлетворительное", - сообщается на странице Объединенных сил в соцети Фейсбук в четверг

Вместе с тем, с начала текущих суток 8 июля со стороны российских наемников зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня.

"За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет", - подчеркнули в штабе.

В частности, вблизи Опытно враг обстрелял позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Невельского применил минометы 120-го калибра.

За минувшие сутки, 7 июля, в районе проведения операции ОС зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников. Так, вблизи Песков враг вел огонь по позициям украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Старогнатовки применяли минометы 82-го калибра. У Золотого-4 обстреливали позиции украинских защитников со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. В районе Причепиловки наемники вели огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Возле Луганского враг открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в направлении Авдеевки противник обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - добавили в штабе.