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07:43 08.07.2021

Кулеба: обсудили с генсеком СЕ имплементацию Крыма и подготовку спецдоклада по правам человека

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Кулеба: обсудили с генсеком СЕ имплементацию Крыма и подготовку спецдоклада по правам человека

 

Обсудили с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич имплементацию Крыма и подготовку спецдоклада по правам человека, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Конструктивная встреча с Генеральной секретаршей Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Я подтвердил поддержку Украины недавнего решения Комитета министров СЕ относительно Крыма. Обсудили его имплементацию и подготовку специального доклада о ситуации с правами человека в Крыму", - написал Кулеба в микроблоге Твиттер.

Теги: #крым #кулеба #се #украина
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