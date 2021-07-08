Кулеба: обсудили с генсеком СЕ имплементацию Крыма и подготовку спецдоклада по правам человека

Обсудили с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич имплементацию Крыма и подготовку спецдоклада по правам человека, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Конструктивная встреча с Генеральной секретаршей Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Я подтвердил поддержку Украины недавнего решения Комитета министров СЕ относительно Крыма. Обсудили его имплементацию и подготовку специального доклада о ситуации с правами человека в Крыму", - написал Кулеба в микроблоге Твиттер.