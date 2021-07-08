События

06:47 08.07.2021

Группа, требовавшая у харьковчанки несуществующий долг в 50 тыс. грн, предстанет перед судом

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Обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы, подозреваемых в вымогательстве у 43-летней харьковчанки несуществующего долга, направлен в суд.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, всем троим инкриминируется вымогательство, причинившее ущерб в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

"По данным следствия, группа из трех мужчин требовала у 43-летней харьковчанки денежные средства, которые она якобы задолжала. Злоумышленники угрожали потерпевшей и ее семье физической расправой, если женщина не отдаст деньги", - говорится в сообщении.

Трое подозреваемых (58-летний и 59-летний харьковчане и 35-летний сын одного из них, который живет в Киеве) были задержаны в апреле прошлого года после передачи им части средств, которую женщина перечислила на указанную ими карту. Во время задержания один из вымогателей оказал сопротивление - пытался бежать и попытался наехать автомобилем на правоохранителей.

Теги: #мошенники #украина #суд #харьков
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