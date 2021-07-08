В Днепре контрразведка СБУ разоблачила ряд предприятий, которые незаконно поставляли военные товары в РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила ряд предприятий в Днепре, незаконно поставлявших военные товары в Россию, сообщил пресс-центр СБУ.

"Контрразведка СБУ разоблачила группу компаний на незаконных военных поставках в РФ. Несколько аффилированных предприятий в Днепре выигрывали тендеры Министерства внутренних дел и Федеральной службы охраны РФ и в обход украинского законодательства торговали со страной-агрессором", - сказано в сообщении.

Как отмечается, "схему" организовало руководство одной из компаний-производителей запасных частей, которому было известно, что отдельные виды продукции по техническим характеристикам относятся к товарам военного назначения и подлежат экспортному контролю. Однако это заведомо не отображалось в документации на экспорт.

Во время обысков правоохранители изъяли 1200 единиц продукции с признаками принадлежности к товарам военного назначения, документацию по экспорту продукции за рубеж, в том числе – РФ, производственное оборудование, компьютерную технику.

Продукцию направили на соответствующие экспертные исследования, по результатам проведения которых примут процессуальные решения в уголовном производстве.

Продолжаются следственные действия для установления других лиц, возможно причастных к незаконным действиям.