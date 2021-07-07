Посольство США в Киеве осуждает продление срока ареста журналиста "Радио Свободы" и требует его освобождения

В посольстве Соединенных Штатов Америки (США) осудили решение о продлении в Крыму срока ареста журналиста издания "Радио Свобода" Владислава Есипенко и требуют его немедленного освобождения, сообщила пресс-служба посольства.

"Вчерашнее решение о продлении срока содержания под стражей журналиста Владислава Есипенко, вынесенного на закрытом заседании" суда "в оккупированном Россией Крыма, стало серьезной судебной ошибкой. Мы призываем оккупационные власти немедленно освободить Есипенко", - заявили в диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что 10 марта во временно оккупированном Россией Крыму был задержан гражданин Украины Владислав Есипенко. Внештатного корреспондента "Радио Свобода" Есипенко обвиняют в незаконном изготовлении, переработке или ремонте огнестрельного оружия (ч.1. Ст. 223.1 Уголовного кодекса РФ) и незаконном изготовлении боеприпасов. 6 июля районный суд в Симферополе начал рассматривать дело Есипенко по сути.