США отправят Боливии и Парагваю по 1 млн доз вакцин от COVID-19

Боливия и Парагвай получат от США по 1 млн доз вакцин от COVID-19 от компаний Johnson&Johnson и Pfizer, сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Сегодня мы объявляем, что вновь поделимся с Латинской Америкой дозами. 1 млн доз Johnson&Johnson отправится в четверг в Боливию", - сказала Псаки журналистам на борту самолета во время сопровождения президента США в его поездке в Иллинойс.

"1 млн доз Pfizer будет отправлено в Парагвай", - добавила она.

В июне Белый дом обнародовал список стран, которым в соответствии с обещанием президента Джо Байдена Вашингтон поставит 55 млн доз вакцин от коронавируса. В сообщении говорится, что Байден обещал предоставить 80 млн доз странам с низким и средним уровнем дохода.

Белый дом отмечал, что администрация "будет действовать как можно быстрее, соблюдая нормативные и правовые требования США и принимающей страны, чтобы облегчить безопасную транспортировку вакцин через международные границы".