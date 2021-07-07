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21:50 07.07.2021

Сибига обсудил с представителями ПАСЕ реформы правосудия и противодействие коррупции с

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Сибига обсудил с представителями ПАСЕ реформы правосудия и противодействие коррупции с

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига обсудил с содокладчиками мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ СЕ) Альфредом Хэером (Швейцария) и Биргиром Тораринссоном (Исландия) реформы в Украине, в частности, создание эффективной системы предотвращения и борьбы с коррупцией и реформирование системы правосудия, сообщила пресс-служба президента.

"Для Украины Совет Европы и его Парламентская ассамблея является важными партнерами в продвижении высоких стандартов демократии, прав человека и верховенства права. Андрей Сибига отдельно подчеркнул настроенность украинской стороны на реализацию широкого комплекса внутренних реформ, в частности по созданию эффективной системы предотвращения и борьбы с коррупцией и реформирование системы правосудия", - говорится в сообщении.

Сибига отметил, что эти реформы являются ключевым приоритетом и важным условием для процветания украинского государства, а также укрепление его устойчивости против гибридных методов российской агрессии.

Стороны также обсудили экспертную помощь, которую СЕ оказывает Украине, отметив взаимодействие с Венецианской комиссией (ВК) в вопросах внедрения реформы конституционного судопроизводства и судебной реформы по европейским стандартам.

Представители ПАСЕ поделились видением дальнейших шагов по реформированию украинского государства в соответствии со стандартами СЕ, а также отметили достигнутый прогресс в выполнении Украиной своих обязательств в рамках членства в этой организации.

Замруководителя ОП поблагодарил за последовательную позицию ПАСЕ по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах. "Важным результатом такой поддержки стало принятие во время июньской сессии ПАСЕ резолюции "Нарушения прав человека, совершенные в отношении крымских татар в Крыму", - сказано в сообщении.

Кроме того, сторогы обсудили запланированный на август 2021 года запуск Украиной международного координационного механизма Крымской платформы, в том числе продвижение ее парламентского измерения.

Теги: #пасе #обсуждение #украина #реформы
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