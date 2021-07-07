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20:55 07.07.2021

В ВОЗ призывают к особой осторожности страны, идущие на полное снятие антиковидных ограничений

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В ВОЗ призывают к особой осторожности страны, идущие на полное снятие антиковидных ограничений

Правительства стран в случаях полной отмены ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, должны проявлять особую осторожность, заявили в среду во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, власти в подобных случаях должны быть "чрезвычайно аккуратны".

"Каждая страна имеет право снять ограничения тем или иным образом", - сказал он, комментируя решение Великобритании снять все ограничения несмотря на рост заболеваемости COVID-19.

"Но распространение (вируса - ИФ) будет увеличиваться, когда вы снимаете ограничения" - предупредил он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник подтвердил, что с 19 июля должны возобновить работу все предприятия страны, должны будут сняты ограничения на собрания людей, должна будет отменена обязанность ношения масок. Власти принимают такие меры на фоне повысившейся заболеваемости COVID-19 на британской территории. Эксперты связывают ее с распространением штамма коронавируса "дельта".

Теги: #коронавирус #воз #ограничения #мир
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