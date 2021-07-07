События

20:32 07.07.2021

В Гаити после убийства президента объявили военное положение и закрыли границы

2 мин читать
В Гаити после убийства президента объявили военное положение и закрыли границы

В Гаити в среду объявили военное положение и закрыли границы после нападения на президента Жовенеля Моиза, в результате которого он погиб, сообщает CNN.

"Исполняющий обязанности премьера Клод Джозеф объявил военное положение в Гаити в ходе обращения к гражданам, заявив, что не хочет, чтобы страна погрузилась в хаос после убийства президента Жовенеля Моиза", - передает канал.

По его данным, решение было принято на экстренном заседании совета министров Гаити в среду.

Это решение дает властям возможность закрыть границы, наделить полицию и военных дополнительными полномочиями по обеспечению соблюдения закона.

При нападении в резиденции была ранена супруга президента Мартин Моиз. Некоторые западные СМИ сообщали о ее кончине, однако по последним данным СМИ, в частности Dominican Today, она госпитализирована с ранением, но жива. По словам руководителя по коммуникациям в посольстве Доминиканской Республики Хосе Луиса Сото, медики оценивают ее состояние, чтобы понять, можно ли транспортировать ее на лечение в США или в Доминиканскую Республику.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду президент Гаити Жовенель Моиз был убит в своей резиденции. Согласно коммюнике правительства, нападение совершила группа неизвестных. Их до сих пор не задержали. Власти сообщали, что речь, вероятно, шла об иностранцах, разговаривавших на испанском и английском языках.

Жовенель Моиз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 года и вступил в должность в феврале 2017 года.

Теги: #военное_положение #гаити
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:38 07.07.2021
Убит президент Гаити

Убит президент Гаити

12:17 25.05.2021
Нардеп Гончаренко предлагает усовершенствовать процедуру прекращения и отмены военного положения

Нардеп Гончаренко предлагает усовершенствовать процедуру прекращения и отмены военного положения

23:30 15.04.2021
Вводить военное положение в Украине нет оснований

Вводить военное положение в Украине нет оснований

09:06 24.03.2021
Парламент Армении отменил режим военного положения в стране

Парламент Армении отменил режим военного положения в стране

13:27 27.02.2021
Из тюрьмы на Гаити сбежали 400 заключенных

Из тюрьмы на Гаити сбежали 400 заключенных

10:26 11.12.2020
Парламент Азербайджана одобрил отмену военного положения с 12 декабря

Парламент Азербайджана одобрил отмену военного положения с 12 декабря

16:44 12.08.2020
Кабмин предложил исключить из закона "О правовом режиме военного положения" норму о военно-квартирной повинности - законопроект

Кабмин предложил исключить из закона "О правовом режиме военного положения" норму о военно-квартирной повинности - законопроект

19:30 25.01.2019
Порошенко ввел в действие засекреченное решение СНБО Украины об итогах введения военного положения

Порошенко ввел в действие засекреченное решение СНБО Украины об итогах введения военного положения

13:04 15.01.2019
"Батькивщина" призывает власть отчитаться о ходе и результатах военного положения в Украине

"Батькивщина" призывает власть отчитаться о ходе и результатах военного положения в Украине

10:57 15.01.2019
"Оппоблок" требует отчета власти о результатах действовавшего в 10 областях Украины военного положения – Вилкул

"Оппоблок" требует отчета власти о результатах действовавшего в 10 областях Украины военного положения – Вилкул

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и ОБСЕ призвали России ускорить подготовку к освобождению удерживаемых лиц

Суд отпустил под ночной домашний арест экс-министра Рудьковского

В Карпатах автомобиль сорвался в обрыв, погибли четыре человека

Приказ о форме одежды для женщин-военнослужащих, предусматривающий туфли на каблуках, принят в 2017 году - Таран

Посольство Беларуси направило МИД Украины ноту из-за недостаточного обеспечения безопасности диппредставительства в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

Сибига обсудил с представителями ПАСЕ реформы правосудия и противодействие коррупции с

В ВОЗ призывают к особой осторожности страны, идущие на полное снятие антиковидных ограничений

Кулеба предложил главе датской дипломатии заключить договор о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19

Резников в Брюсселе ознакомил страны НАТО с текущей ситуацией безопасности на востоке Украины и вблизи оккупированного Крыма

Зеленский поздравил Ицхака Герцога с вступлением в должность президента Израиля

В Украине работают почти 200 центров массовой вакцинации от коронавируса – ЦОЗ

Иностранец предстанет перед судом за убийство мужчины в переходе на Майдане Независимости в декабре прошлого года – прокуратура

Украина и ОБСЕ призвали России ускорить подготовку к освобождению удерживаемых лиц

Граждан Беларуси с 10 июля пустят в Россию только с отрицательным ПЦР-тестом

Действия радикалов против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси осудили в Еврокомиссии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА