Зеленский поздравил Ицхака Герцога с вступлением в должность президента Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового главу израильского государства Ицхака Герцога с инаугурацией и вступлением на пост президента страны.

"От всего сердца поздравляю Ицхака Герцога с инаугурацией! Пусть сбудется Ваше стремление - быть хорошим президентом всех израильтян. Желаю мира и процветания народа Израиля", - написал Зеленский в твиттере в среду.

Он также выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений дружбы и партнерства между Украиной и Израилем.

Как сообщалось, в июне парламент Израиля большинством голосов поддержал кандидатуру Ицхака Герцога на пост президента страны. Герцога поддержали 87 депутатов из 120 в Кнессете.

60-летний Герцог в молодости служил в военной разведке Израиля, затем работал секретарем в левоцентристском правительстве премьера Эхуда Барака. В 2003 году его избрали в Кнессет, в 2018 году он стал главой Еврейского агентства "Сохнут". У него трое детей.

Его отец - Хаим Герцог - был шестым по счету президентом Израиля.

Президент в Израиле исполняет, главным образом, представительские функции, его избирает Кнессет на семь лет. Запрещено одному и тому же лицу занимать этот пост более чем на один срок.