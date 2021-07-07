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19:32 07.07.2021

Иностранец предстанет перед судом за убийство мужчины в переходе на Майдане Независимости в декабре прошлого года – прокуратура

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Иностранец предстанет перед судом за убийство мужчины в переходе на Майдане Независимости в декабре прошлого года – прокуратура

Шевченковской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении 44-летнего иностранца по факту умышленного убийства и других тяжких преступлений, совершенных на территории столицы, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в среду.

"Согласно материалами досудебного расследования, 8 декабря 2020 года около 20 часов, находясь в подземном переходе станции киевского метрополитена "Майдан Независимости", обвиняемый в ходе конфликта нанес гражданину удары ножом в живот и скрылся с места совершения преступления. От полученных ранений 30-летний мужчина скончался на месте еще до приезда "скорой помощи", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что вскоре злоумышленника задержали. Им оказался 44-летний гражданин Республики Казахстан.

"В ходе досудебного расследования правоохранители также установили причастность подозреваемого к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Шевченковского, Печерского и Соломенского районов столицы, в частности речь идет о совершении грабежа, хулиганства и кражи. Сейчас обвинительный акт по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 4 ст. 296 УК Украины направлен в суд для рассмотрения по существу", - сообщают в прокуратуре.

Там уточняют, что за совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Теги: #киев #суд #убийство
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