Действия радикалов против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси осудили в Еврокомиссии

Комиссар ЕС по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархей осудил действия радикалов в Тбилиси, которые сорвала марш ЛГБТ-сообщества, избили журналистов и дважды за два дня сорвали и сожгли флаг Евросоюза перед зданием парламента Грузии.

По его мнению, насилие и вандализм "не могут быть началом чего-то".

"Я узнал от премьер-министра, что ведется полномасштабное следствие и все насильники предстанут перед законом. Что касается флага Евросоюза. Варварство начинается с сожжения флагов. Но для меня было крайне важным, что сегодня утром председатель парламента Каха Кучава своими руками вернул флаг Евросоюза на свое место. Это для меня главное", - сказал Вархей на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси в среду.

"Для нас категорически неприемлемо проявление насилия в любой форме, тем более насилие над журналистами. Это не входит в интересы правительства, церкви и грузинского народа", - заявил со своей стороны Гарибашвили, отметив, что все насильники будут задержаны и понесут ответственность по всей строгости закона.