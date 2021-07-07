События

18:58 07.07.2021

Действия радикалов против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси осудили в Еврокомиссии

1 мин читать
Действия радикалов против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси осудили в Еврокомиссии

Комиссар ЕС по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархей осудил действия радикалов в Тбилиси, которые сорвала марш ЛГБТ-сообщества, избили журналистов и дважды за два дня сорвали и сожгли флаг Евросоюза перед зданием парламента Грузии.

По его мнению, насилие и вандализм "не могут быть началом чего-то".

"Я узнал от премьер-министра, что ведется полномасштабное следствие и все насильники предстанут перед законом. Что касается флага Евросоюза. Варварство начинается с сожжения флагов. Но для меня было крайне важным, что сегодня утром председатель парламента Каха Кучава своими руками вернул флаг Евросоюза на свое место. Это для меня главное", - сказал Вархей на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси в среду.

"Для нас категорически неприемлемо проявление насилия в любой форме, тем более насилие над журналистами. Это не входит в интересы правительства, церкви и грузинского народа", - заявил со своей стороны Гарибашвили, отметив, что все насильники будут задержаны и понесут ответственность по всей строгости закона.

Теги: #грузия #еврокомиссия #лгбт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:02 07.07.2021
На юге Грузии произошло землетрясение

На юге Грузии произошло землетрясение

19:16 05.07.2021
Почти 50 журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси - СМИ

Почти 50 журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси - СМИ

18:36 05.07.2021
Украинский альпинист погиб в Грузии

Украинский альпинист погиб в Грузии

17:57 05.07.2021
В центре Тбилиси мужчина напал с ножом на иностранца из-за серьги в ухе

В центре Тбилиси мужчина напал с ножом на иностранца из-за серьги в ухе

19:15 01.07.2021
ЕИБ выделил Грузии 107 млн евро на модернизацию двух участков автомагистрали Восток-Запад

ЕИБ выделил Грузии 107 млн евро на модернизацию двух участков автомагистрали Восток-Запад

05:40 01.07.2021
НАТО не уйдет из Черного моря, заявляет представитель альянса

НАТО не уйдет из Черного моря, заявляет представитель альянса

15:14 25.06.2021
Британский эсминец Defender вошел в грузинский порт Батуми

Британский эсминец Defender вошел в грузинский порт Батуми

12:09 25.06.2021
Украина, Грузия и Молдова представили формат Ассоциированного Трио в Брюсселе

Украина, Грузия и Молдова представили формат Ассоциированного Трио в Брюсселе

10:32 24.06.2021
Украина, Грузия и Молдова надеются, что формат Ассоциированного трио усилит сотрудничество с ЕС в сферах безопасности и обороны – совместная статья глав МИД

Украина, Грузия и Молдова надеются, что формат Ассоциированного трио усилит сотрудничество с ЕС в сферах безопасности и обороны – совместная статья глав МИД

20:31 23.06.2021
Украину и Грузию объединяют похожие вызовы и общее европейское и евроатлантическое будущее – Разумков

Украину и Грузию объединяют похожие вызовы и общее европейское и евроатлантическое будущее – Разумков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и ОБСЕ призвали России ускорить подготовку к освобождению удерживаемых лиц

Суд отпустил под ночной домашний арест экс-министра Рудьковского

В Карпатах автомобиль сорвался в обрыв, погибли четыре человека

Приказ о форме одежды для женщин-военнослужащих, предусматривающий туфли на каблуках, принят в 2017 году - Таран

Посольство Беларуси направило МИД Украины ноту из-за недостаточного обеспечения безопасности диппредставительства в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

Резников в Брюсселе ознакомил страны НАТО с текущей ситуацией безопасности на востоке Украины и вблизи оккупированного Крыма

Зеленский поздравил Ицхака Герцога с вступлением в должность президента Израиля

В Украине работают почти 200 центров массовой вакцинации от коронавируса – ЦОЗ

Иностранец предстанет перед судом за убийство мужчины в переходе на Майдане Независимости в декабре прошлого года – прокуратура

Украина и ОБСЕ призвали России ускорить подготовку к освобождению удерживаемых лиц

Граждан Беларуси с 10 июля пустят в Россию только с отрицательным ПЦР-тестом

Контейнеровоз Ever Given покинул Суэцкий канал, остановится в районе Порт-Саида для осмотра водолазами

На военных учениях "Си Бриз-2021" завершилась подготовка к финальной фазе водолазного компонента

Кулеба обсудил с главой канадского МИД партнерство в оборонной, политической и гуманитарной сферах

В Центре передового опыта НАТО по энергобезопасности подняли флаг Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА