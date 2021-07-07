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18:19 07.07.2021

Кулеба обсудил с главой канадского МИД партнерство в оборонной, политической и гуманитарной сферах

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Кулеба обсудил с главой канадского МИД партнерство в оборонной, политической и гуманитарной сферах

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время своего визита в Вильнюс в среду, 7 июля, встретился на полях 4-й Конференции по вопросам реформ в Украине с министром иностранных дел Канады Марком Гарно, сообщает пресс-служба МИД Украины

"Главы дипломатии обсудили шаги для углубления особого партнерства Украины и Канады в оборонной, безопасности, политической и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что глава канадской дипломатии подтвердил готовность его страны и в дальнейшем поддерживать внутренние преобразования в Украине для продвижения ее евроатлантической интеграции, борьбу нашего государства с российской агрессией, в частности в контексте тренировочных миссий для украинских военных и полицейских.

"Отдельной темой встречи стало привлечение Ирана к ответственности за сбивание самолета рейса PS752 и установление справедливости в отношении жертв этого страшного преступления и их родственников", - резюмируют в МИД.

Теги: #кулеба #канада
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