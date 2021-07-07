В Центре передового опыта НАТО по энергобезопасности подняли флаг Украины

Министр энергетики Украины Герман Галущенко принял участие в церемонии поднятия украинского флага в Центре передового опыта НАТО по энергетической безопасности в Вильнюсе в среду, сообщает пресс-служба ведомства.

"Поднятие флага Украины в Центре передового опыта НАТО по энергетической безопасности символизирует расширение стратегического сотрудничества Украины и НАТО", - сказал Галущенко.

Он отметил, что благодаря членству в Центре Украина получила доступ к передовому мировому опыту стран-участниц НАТО.

"Надеемся также внести весомый вклад в деятельность Центра, ведь за последние годы, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, военную агрессию на востоке и потерю части энергетического потенциала, Украина получили большой опыт, которым готова делиться с партнерами… Уверен, что в тесном сотрудничестве со странами-участницами НАТО Украина способна преодолеть современные вызовы и успешно внедрить ключевые реформы в энергетике", - подчеркнул министр.

Он отметил, что основной приоритет Министерства энергетики Украины на ближайшее время - отсоединение украинской энергосистемы от энергосистем России и Беларуси и последующая синхронизация с европейской сетями ENTSO-E.

"Считаю, что "Северный поток-2" - это оружие против Украины и угроза энергобезопасности и Украины, и всей Европы. Газ должна быть товаром, а не инструментом политического давления. Только совместными усилиями мы сможем противостоять российской монополии", - отметил Галущенко.

Он выразил уверенность в дальнейшем эффективном сотрудничестве Украины и государств-партнеров Центра. "Присоединение Украины к Центру передового опыта НАТО станет началом более тесного сотрудничества на пути к укреплению энергетической безопасности Восточной Европы", - подытожил министр энергетики.

С приветственными словами выступили также директор Центра Ромуальдас Петкевичус, министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас и замминистра иностранных дел Литвы Эгидиюс Мейлунас, говорится в сообщении.