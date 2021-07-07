События

17:52 07.07.2021

В Центре передового опыта НАТО по энергобезопасности подняли флаг Украины

2 мин читать
В Центре передового опыта НАТО по энергобезопасности подняли флаг Украины

Министр энергетики Украины Герман Галущенко принял участие в церемонии поднятия украинского флага в Центре передового опыта НАТО по энергетической безопасности в Вильнюсе в среду, сообщает пресс-служба ведомства.

"Поднятие флага Украины в Центре передового опыта НАТО по энергетической безопасности символизирует расширение стратегического сотрудничества Украины и НАТО", - сказал Галущенко.

Он отметил, что благодаря членству в Центре Украина получила доступ к передовому мировому опыту стран-участниц НАТО.

"Надеемся также внести весомый вклад в деятельность Центра, ведь за последние годы, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, военную агрессию на востоке и потерю части энергетического потенциала, Украина получили большой опыт, которым готова делиться с партнерами… Уверен, что в тесном сотрудничестве со странами-участницами НАТО Украина способна преодолеть современные вызовы и успешно внедрить ключевые реформы в энергетике", - подчеркнул министр.

Он отметил, что основной приоритет Министерства энергетики Украины на ближайшее время - отсоединение украинской энергосистемы от энергосистем России и Беларуси и последующая синхронизация с европейской сетями ENTSO-E.

"Считаю, что "Северный поток-2" - это оружие против Украины и угроза энергобезопасности и Украины, и всей Европы. Газ должна быть товаром, а не инструментом политического давления. Только совместными усилиями мы сможем противостоять российской монополии", - отметил Галущенко.

Он выразил уверенность в дальнейшем эффективном сотрудничестве Украины и государств-партнеров Центра. "Присоединение Украины к Центру передового опыта НАТО станет началом более тесного сотрудничества на пути к укреплению энергетической безопасности Восточной Европы", - подытожил министр энергетики.

С приветственными словами выступили также директор Центра Ромуальдас Петкевичус, министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас и замминистра иностранных дел Литвы Эгидиюс Мейлунас, говорится в сообщении.

Теги: #флаг #украина #нато #центр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:06 07.07.2021
Украина ближе к НАТО, чем некоторые страны-члены - Таран

Украина ближе к НАТО, чем некоторые страны-члены - Таран

16:26 07.07.2021
Зеленский хотел бы получить полный перечень реформ для перехода Украины к следующему этапу интеграции с НАТО

Зеленский хотел бы получить полный перечень реформ для перехода Украины к следующему этапу интеграции с НАТО

16:16 07.07.2021
Scatec запустила пятую СЭС в Украине, построив более 300 МВт солнечной генерации в стране

Scatec запустила пятую СЭС в Украине, построив более 300 МВт солнечной генерации в стране

14:34 07.07.2021
Утвержден состав сборной Украины для участия в Олимпиаде в Токио

Утвержден состав сборной Украины для участия в Олимпиаде в Токио

14:06 07.07.2021
Французская Aerogestion консультирует Украину в вопросах создания национального авиаперевозчика – замглавы ОП Тимошенко

Французская Aerogestion консультирует Украину в вопросах создания национального авиаперевозчика – замглавы ОП Тимошенко

13:31 07.07.2021
Посольство Беларуси направило МИД Украины ноту из-за недостаточного обеспечения безопасности диппредставительства в Киеве

Посольство Беларуси направило МИД Украины ноту из-за недостаточного обеспечения безопасности диппредставительства в Киеве

12:47 07.07.2021
Всеобъемлющая судебная реформа в Украине должна иметь успех как можно скорее - МИД Германии

Всеобъемлющая судебная реформа в Украине должна иметь успех как можно скорее - МИД Германии

11:12 07.07.2021
Госсекретарь США назвал пять ключевых реформ в Украине

Госсекретарь США назвал пять ключевых реформ в Украине

11:02 07.07.2021
Украина и Литва договорились о восстановлении положительной динамики в торговле

Украина и Литва договорились о восстановлении положительной динамики в торговле

10:40 07.07.2021
Зеленский видит сближение Украины и ЕС как двухсторонний процесс

Зеленский видит сближение Украины и ЕС как двухсторонний процесс

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд отпустил под ночной домашний арест экс-министра Рудьковского

В Карпатах автомобиль сорвался в обрыв, погибли четыре человека

Приказ о форме одежды для женщин-военнослужащих, предусматривающий туфли на каблуках, принят в 2017 году - Таран

Посольство Беларуси направило МИД Украины ноту из-за недостаточного обеспечения безопасности диппредставительства в Киеве

Правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу в Голосеевском районе Киева

ПОСЛЕДНЕЕ

Действия радикалов против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси осудили в Еврокомиссии

Контейнеровоз Ever Given покинул Суэцкий канал, остановится в районе Порт-Саида для осмотра водолазами

На военных учениях "Си Бриз-2021" завершилась подготовка к финальной фазе водолазного компонента

Кулеба обсудил с главой канадского МИД партнерство в оборонной, политической и гуманитарной сферах

Скончался экс-премьер Крыма Франчук

Сертификат о вакцинации требуются при въезде в 9 популярных среди украинских туристов стран

Минздрав инициирует расследование по факту возможной продажи вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech

Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 17 человек

Кабмин сменил главу Госагентства по управлению зоной отчуждения

С начала года в Киеве зафиксировали почти 24 тыс. нарушений в сфере благоустройства – КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА