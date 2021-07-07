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17:20 07.07.2021

Скончался экс-премьер Крыма Франчук

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Бывший премьер-министр Автономной Республики Крым Анатолий Франчук скончался на 86-м году жизни, сообщил его сын Игорь.

"Не стало больше папы. Очень больно", - написал Игорь Франчук на своей странице в Facebook в среду.

Франчук возглавлял правительство АРК в 1994-1996 гг., став четвертым премьером автономии. После этого в 1997-1998 гг. он возглавлял Совет министром АРК. В первые годы независимости Украины возглавлял Министерство экономики, Главное управление экономики и рыночных отношений, а затем Министерство энергетики, промышленности и транспорта АРК.

Франчук родился в 1935 году в Винницкой области. В Крыму работал с 1980 года, где возглавил симферопольское ПО "Фотон". В 1987-90 гг. был заместителем министра средств связи СССР, после чего стал первым заместителем Крымского областного исполкома, а затем первым заместителем председателя Совета министров Крыма.

В 1996-2006 гг. Франчук - народный депутат Верховной Рады II-IV созывов. Являлся членом партии "Видродження", с 2005 года был и.о. председателя, затем первым зампредседателя политсилы.

В 2018 году был избит в собственном доме (в оккупированном Севастополе) злоумышленниками, ограбившими его дом.

Теги: #крым #франчук #смерть
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