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17:11 07.07.2021

Сертификат о вакцинации требуются при въезде в 9 популярных среди украинских туристов стран

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Сертификат о вакцинации требуются при въезде в 9 популярных среди украинских туристов стран

Сертификат о вакцинации требуются при въезде в девять популярных среди украинских туристов стран.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков туроператора "Джоин Ап", которые проанализировали условия въезда в ряд наиболее популярных среди украинских туристов стран, а также стран, куда возит туристов туроператор.

Согласно данным, размещенным на сайте туроператора, в частности, наличие сертификата о вакцинации является одним из условий въезда в Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Кипр, Португалию, Тунис, Хорватию и на Ямайку.

Турция также может потребовать документ о вакцинации, однако формат этого документа не указан.

При поездке в Египет также можно предъявить результаты ПЦР-теста или документ о вакцинации.

При этом наличие сертификата вакцинации учитывается в случае, если прошло не менее 14 дней с даты завершения полной схемы вакцинации.

Кроме того, сертификат о вакцинации при въезде может быть заменен негативными результатами ПЦР-теста на COVID-19, полученными не более чем за 72 часа до вылета.

Каждая страна формирует собственный перечень вакцин, которые она признает.

В частности, сертификат, который требуется при въезде в Болгарию, должен содержать информацию о торговом названии, номере партии вакцины и ее производителе или владельце регистрационного досье.

Греция признает вакцинацию вакцинами производства Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson & Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.

Египет признает вакцинацию вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, Sputnik.

Кипр признает вакцины, рекомендованные EMA, а также вакцины Sputnik V и Sinopharm.

Португалия признает вакцинацию вакцинами Astrazeneca, Pfizer, Moderna, Jansen, Sinovac, Sputnik V, Sinopharm.

Свободный въезд без ПЦР-теста, справок о вакцинации, карантинов и самоизоляции допускается в Албанию и Черногорию.

Полис медицинского страхования, который покрывает расходы на лечение COVID-19, по данным "Джоин Ап" необходим при въезде в Иорданию и ОАЭ.

Туроператор подчеркивает, что ситуация с правилами въезда в различные страны постоянно меняется, поэтому принимая решение о поездке, необходимо уточнять актуальную ситуацию.

Теги: #вакцинация #сертификат
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