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17:06 07.07.2021

Украина ближе к НАТО, чем некоторые страны-члены - Таран

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Украина ближе к НАТО, чем некоторые страны-члены - Таран

Украина с учетом изменений, которые она сделала в своих военных структурах, сейчас, вероятно, даже ближе к НАТО, чем некоторые страны-члены Альянса, отмечает министр обороны Украины Андрей Таран.

"Я считаю, что то, что мы делаем, каждый день приближает нас к стандартам НАТО. Мы действительно идем по этому пути. Кто-то может сказать: мы все еще ждем, что Украина сделает определенные реформы. Да, мы реалистичны в оценке того, что мы сделали и что необходимо сделать. Но мы преодолели большой путь от советской эры, от советской армии. Я бы сказал, что, если вы сравните нас и какие изменения мы сделали в наших военных структурах, вероятно, мы даже ближе к НАТО, чем некоторые страны НАТО", - сказал Таран на конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе в среду.

По его словам, Украина уже имплементировала разные изменения, и теперь у нее есть гражданский министр обороны и военный Генеральный штаб, которые разделили обязанности между собой. "Конечно, это не простой процесс, мы не завершили его. У меня все еще есть некоторые разногласия с военным руководством, но мы на правильном пути", - пояснил он.

Министр подчеркнул, что раньше или позже Украина будет членом НАТО, и высказал уверенность в том, что к тому времени страна и Альянс будут взаимосовместимыми.

"Моя идея заключается не в том, чтобы приблизить наши Вооруженные силы к стандартам НАТО в смысле того, чтобы использовать такой же калибр, такое же оружие, такую же форму. Моя главная идея в том, что для нас очень важно приблизить нас к НАТО в смысле совместимости. Мы со странами НАТО должны понимать друг друга, мы должны думать в соответствии со стандартами НАТО. Мы должны быть способны бороться вместе, потому что у нас общий враг. Россия - не только угроза для Украины, Россия - это угроза для западного общества, для демократии во всем мире", - сказал он.

Министр обороны также указал на то, что украинская армия ушла намного вперед в развитии по сравнению с армией РФ. "Раньше мы были такими же. У нас были советские офицеры, советские генералы. У нас было такое же понимание о том, как себя вести, что делать, как коммуницировать. После начала агрессии в 2014 году я понял: мы сейчас абсолютно другие. Мы прошли длинный путь от советских времен, а россияне все еще там. Россияне все еще чувствуют себя постсоветской империей. Они пытаются представить себя, как люди империи, люди, которые представляют большую империю, вторую военную силу в мире, они пытаются диктовать во всех возможных смыслах, что делать и как", - сказал Таран.

Теги: #таран #украина #нато
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