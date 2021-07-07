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16:58 07.07.2021

Минздрав инициирует расследование по факту возможной продажи вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech

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Минздрав инициирует расследование по факту возможной продажи вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech

Министерство здравоохранения инициирует служебное расследование по факту возможной продажи вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech в одной из частных клиник Киева.

Как сообщается на сайте ведомства, информация о возможной продаже этой вакцины получена от представителей СМИ.

Министерство не уточняет, о каком факте идет речь.

Вместе с тем пользователи социальных сетей публикуют фотографии их вакцинации вакциной Pfizer с упоминанием столичной клиники Verum Expert Clinic.

"Вакцинация - это единственный эффективный способ побороть пандемию. Государство гарантирует защиту от коронавирусной инфекции всем желающим, но из-за дефицита вакцин во всем мире предоставляет доступ к иммунизации постепенно. Торговать вакцинами сегодня - значит подвергать смертельной опасности тех, кому была нужна именно эта доза", - приводятся на сайте Минздрава слова министра здравоохранения Виктора Ляшко.

При этом он подчеркнул, что Минздрав наращивает инфраструктуру и привлекает к вакцинации частные медучреждения и врачей-ФЛП. Частные клиники могут сформировать пункты прививок или мобильные бригады по иммунизации от COVID-19 и вакцинировать граждан в разных регионах страны, заключив контракты с НСЗУ. В соответствии с этим они получают те или иные виды вакцин для работы.

В настоящее время в пунктах и центрах вакцинации доступны вакцины AstraZeneca (Covishield, SKBio) и CoronaVac от Sinovac Biotech.

Вакцина Comirnaty / Pfizer-BioNTech доступна для иммунизации только силами мобильных бригад. Этой вакциной прививают некоторые группы риска, педагогов и организованные коллективы, которые зарегистрировали свои заявки в контакт-центре МОЗ.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 3 092 168 прививок. Первую дозу получили 2 136 561 человек, полностью завершили вакцинацию 955 607 человек.

Теги: #расследование #продажа #pfizer #comirnaty #вакцинация
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