Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 17 человек
Семнадцать человек госпитализированы во Львовской области с признаками острой кишечной инфекции после банкетов в ресторане, сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области.
"В областную инфекционную больницу госпитализированы 17 человек, в том числе шесть детей, из числа участников банкетов, которые состоялись 4 июля в ресторане "Панский кныш" в пгт Куликов Львовского района", - указано в сообщении.
Пациенты обращались в больницу 6-7 июля. При поступлении они жаловались на повышение температуры, боль в животе, рвоту и диарею.
Медики оценивают состояние всех потерпевших как средней тяжести.
Сотрудники Госпродпотребслужбы и областного управления центра по контролю и профилактике заболеваний проводят расследование, чтобы обнаружить причины вспышки.