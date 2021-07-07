Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 17 человек

Семнадцать человек госпитализированы во Львовской области с признаками острой кишечной инфекции после банкетов в ресторане, сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области.

"В областную инфекционную больницу госпитализированы 17 человек, в том числе шесть детей, из числа участников банкетов, которые состоялись 4 июля в ресторане "Панский кныш" в пгт Куликов Львовского района", - указано в сообщении.

Пациенты обращались в больницу 6-7 июля. При поступлении они жаловались на повышение температуры, боль в животе, рвоту и диарею.

Медики оценивают состояние всех потерпевших как средней тяжести.

Сотрудники Госпродпотребслужбы и областного управления центра по контролю и профилактике заболеваний проводят расследование, чтобы обнаружить причины вспышки.