События

16:50 07.07.2021

Кабмин сменил главу Госагентства по управлению зоной отчуждения

1 мин читать
Кабмин сменил главу Госагентства по управлению зоной отчуждения

Кабинет министров на заседании в среду уволил Сергея Костюка с должности главы Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале, временное исполнение обязанностей главы ГАЗО возложено на начальника отдела архитектуры, капитального строительства, управления имуществом, работы над инвестиционными проектами и земельных отношений Госагентства Евгения Крамаренко.

Как сообщалось, Костюк возглавлял ГАЗО с февраля 2021 года. Также был генеральным директором ГСП "Чернобыльский спецкомбинат" (2018-2019 гг.), в 2014 году возглавлял ПАО "Укргазвыдобування".

Теги: #смена #руководство #газо
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:49 16.06.2021
Кабмин назначил и.о. главы Морадминистрации начальника отдела госнадзора на морском и речном транспорте Геращенко

Кабмин назначил и.о. главы Морадминистрации начальника отдела госнадзора на морском и речном транспорте Геращенко

13:43 26.05.2021
Кабмин согласовал назначение главой Кировоградской ОГА директора департамента агропромышленного развития области

Кабмин согласовал назначение главой Кировоградской ОГА директора департамента агропромышленного развития области

17:36 21.05.2021
Кабмин назначил и.о. руководителя "Укравтодора" первого замглавы агентства Кузькина

Кабмин назначил и.о. руководителя "Укравтодора" первого замглавы агентства Кузькина

15:58 05.05.2021
В Харьковской и Хмельницкой областях с 6 мая вводится "желтый" уровень эпидопасности, в Черниговской - "оранжевый"

В Харьковской и Хмельницкой областях с 6 мая вводится "желтый" уровень эпидопасности, в Черниговской - "оранжевый"

20:37 28.04.2021
Решение о смене Коболева во главе "Нафтогаза" вызвано негативными результатами работы и является логичным – Витренко

Решение о смене Коболева во главе "Нафтогаза" вызвано негативными результатами работы и является логичным – Витренко

09:44 14.04.2021
CEO Toshiba подал в отставку, компания может получить еще несколько предложений о покупке

CEO Toshiba подал в отставку, компания может получить еще несколько предложений о покупке

23:12 31.03.2021
Притула поддержал перевыборы руководства партии "Голос"

Притула поддержал перевыборы руководства партии "Голос"

21:08 18.03.2021
Первые два этапа конкурса на должность руководителя САП прошли 37 кандидатов

Первые два этапа конкурса на должность руководителя САП прошли 37 кандидатов

18:30 24.02.2021
Кабмин назначил экс-начальника управления Минэкономики главой ГКАУ

Кабмин назначил экс-начальника управления Минэкономики главой ГКАУ

16:46 24.02.2021
Главой ГАЗО назначен экс-директор Центрального предприятия по обращению с радиоактивными отходами Костюк

Главой ГАЗО назначен экс-директор Центрального предприятия по обращению с радиоактивными отходами Костюк

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд отпустил под ночной домашний арест экс-министра Рудьковского

В Карпатах автомобиль сорвался в обрыв, погибли четыре человека

Приказ о форме одежды для женщин-военнослужащих, предусматривающий туфли на каблуках, принят в 2017 году - Таран

Посольство Беларуси направило МИД Украины ноту из-за недостаточного обеспечения безопасности диппредставительства в Киеве

Правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу в Голосеевском районе Киева

ПОСЛЕДНЕЕ

Скончался экс-премьер Крыма Франчук

Сертификат о вакцинации требуются при въезде в 9 популярных среди украинских туристов стран

Украина ближе к НАТО, чем некоторые страны-члены - Таран

Минздрав инициирует расследование по факту возможной продажи вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech

Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 17 человек

С начала года в Киеве зафиксировали почти 24 тыс. нарушений в сфере благоустройства – КГГА

Турчинов расценил дело "Кузни на Рыбальском" как расправу над боевым генералом и предприятием, способным выпускать военные корабли

Зеленский хотел бы получить полный перечень реформ для перехода Украины к следующему этапу интеграции с НАТО

В нацпарке "Нижнеднепровский" превышен лимит на вылов рыбы, чиновнику выдвинуто подозрение

Ассоциация городов Украины настаивает на урегулировании задолженности за газ с "Нафтогазом" и разблокировании счетов теплоснабжающих предприятий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА