Кабмин сменил главу Госагентства по управлению зоной отчуждения

Кабинет министров на заседании в среду уволил Сергея Костюка с должности главы Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале, временное исполнение обязанностей главы ГАЗО возложено на начальника отдела архитектуры, капитального строительства, управления имуществом, работы над инвестиционными проектами и земельных отношений Госагентства Евгения Крамаренко.

Как сообщалось, Костюк возглавлял ГАЗО с февраля 2021 года. Также был генеральным директором ГСП "Чернобыльский спецкомбинат" (2018-2019 гг.), в 2014 году возглавлял ПАО "Укргазвыдобування".