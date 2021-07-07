В нацпарке "Нижнеднепровский" превышен лимит на вылов рыбы, чиновнику выдвинуто подозрение

Чиновнику Национального природного парка "Нижнеднепровский" (Херсонская обл.) сообщено о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия государственным интересам, в связи с тем, что он допустил превышение лимита на промышленный вылов рыбы, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

"Чиновник парка в 2019-20 годах, зная об окончании лимитов использования водных ресурсов, не принял меры по остановке промышленного вылова некоторых видов рыб, что привело к превышению лимита на специальное использование этих ресурсов в пределах территории и объектов соответствующего природно-заповедного фонда. При этом в полномочия подозреваемого входило сохранение, воспроизводство и рациональное использование этих природных ресурсов", - говорится в сообщении.

В результате таких действий государству нанесен ущерб более чем 62 млн грн.

Действия чиновника классифицированы по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины.