СБУ разоблачила махинации при ремонте ВПП аэропорта "Запорожье"

Служба безопасности Украины разоблачила менеджмент Запорожского аэропорта на махинациях при ремонте взлетно-посадочной полосы аэродрома, в результате государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 9 млн грн, сообщается на сайте спецслужбы.

"Чиновник КП "Международный аэропорт Запорожье" "закрыл глаза" на некачественный ремонт полосы, который сделали еще в 2017-18 гг. Вместо того, чтобы обратиться к подрядчику по гарантийному случаю, поскольку ремонт был ненадлежащего качества, фигурант нашел новую компанию, которая занялась ремонтом этих же участков. Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей привело к уплате двойной стоимости работ", - говорится в сообщении.

В рамках ранее открытого уголовного производства следователями спецслужбы уведомили должностное лицо о подозрении по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Продолжается следствие для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других причастных лиц.