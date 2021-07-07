События

15:29 07.07.2021

Правительство Украины выделило средства на покупку ледокола для антарктических экспедиций

2 мин читать
Правительство Украины выделило средства на покупку ледокола для антарктических экспедиций

Кабинет министров Украины выделил средства на приобретение научно-исследовательского судна-ледокола для украинских антарктических экспедиций, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки в среду.

"Украина входит в 30 стран мира, имеющих круглогодичные станции в Антарктиде. И это не только огромный престиж для нашего государства, но и широкие возможности для украинских ученых работать на мировом уровне и участвовать в решении глобальных проблем… В свое время у Украины были немалые достижения и наработки в области морских исследований. К сожалению, последние два десятилетия наши возможности были ограничены отсутствием у Украины научно-исследовательских судов, пригодных для работы в океане, в частности ледового класса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что океанографический ледокол позволит украинским ученым после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана, создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами, а в перспективе - работать не только в Антарктиде, но и в Арктике, и, при необходимости, в других регионах океана.

Кроме того, наличие собственного судна также поможет решить логистические проблемы на станции "Академик Вернадский", добраться до которой можно только морским путем и только в короткий период антарктического лета, когда океан вокруг не скован льдом. Для доставки годовых и сезонных экспедиций и грузов Украина пока вынуждена ежегодно фрахтовать иностранные суда.

Решение правительства должен одобрить комитет Верховной Рады по вопросам бюджета, после чего следующим шагом станет покупка судна.

Теги: #ледокол #академик_вернадский #средства
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:56 01.07.2021
Рада намерена направить 1 млрд грн на финансирование ремонта культурных памятников в коммунальной собственности

Рада намерена направить 1 млрд грн на финансирование ремонта культурных памятников в коммунальной собственности

13:39 20.06.2021
Кабмин предлагает направить средства от растаможивания автомобилей на иностранной регистрации на борьбу с пандемией

Кабмин предлагает направить средства от растаможивания автомобилей на иностранной регистрации на борьбу с пандемией

13:45 16.06.2021
Кабмин предложит Раде выделить дополнительные 1,4 млрд грн на программу борьбы с COVID-19

Кабмин предложит Раде выделить дополнительные 1,4 млрд грн на программу борьбы с COVID-19

19:13 02.06.2021
Профильный комитет ВР поддержал выделение 300 млн грн на расширенный неонатальный скрининг

Профильный комитет ВР поддержал выделение 300 млн грн на расширенный неонатальный скрининг

19:10 02.06.2021
НСЗУ и Минздрав попросят правительство выделить 300 млн грн на медучреждения, которые не отвечали требованиям

НСЗУ и Минздрав попросят правительство выделить 300 млн грн на медучреждения, которые не отвечали требованиям

18:24 12.05.2021
Страны G20 обязались выделить $246 млрд на ВИЭ с начала 2020 года – исследование

Страны G20 обязались выделить $246 млрд на ВИЭ с начала 2020 года – исследование

11:49 30.04.2021
МБРР может через месяц согласовать выделение Украине EUR90 млн по проекту помощи для вакцинации

МБРР может через месяц согласовать выделение Украине EUR90 млн по проекту помощи для вакцинации

17:27 29.04.2021
"Фармак" направит $500 тыс. на развитие KSE

"Фармак" направит $500 тыс. на развитие KSE

09:10 16.04.2021
JPMorgan направит $2,5 трлн в ближайшие 10 лет на борьбу с изменением климата

JPMorgan направит $2,5 трлн в ближайшие 10 лет на борьбу с изменением климата

14:29 14.04.2021
Кабмин утвердил распределение 30 млн грн для строительства и приобретения жилья для сотрудников ГСЧС

Кабмин утвердил распределение 30 млн грн для строительства и приобретения жилья для сотрудников ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд отпустил под ночной домашний арест экс-министра Рудьковского

В Карпатах автомобиль сорвался в обрыв, погибли четыре человека

Приказ о форме одежды для женщин-военнослужащих, предусматривающий туфли на каблуках, принят в 2017 году - Таран

Посольство Беларуси направило МИД Украины ноту из-за недостаточного обеспечения безопасности диппредставительства в Киеве

Правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу в Голосеевском районе Киева

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ разоблачила махинации при ремонте ВПП аэропорта "Запорожье"

Суд продлил срок досудебного расследования по делу Медведчука до середины ноября

Суд отпустил под ночной домашний арест экс-министра Рудьковского

В Карпатах автомобиль сорвался в обрыв, погибли четыре человека

Джордж Кент будет временно исполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве

Приказ о форме одежды для женщин-военнослужащих, предусматривающий туфли на каблуках, принят в 2017 году - Таран

Около 32% украинцев могут иметь антитела к COVID-19 – предварительные результаты исследования

Авиарейсы "Киев-Ужгород" заполнены на 90-100%, частоты полетов могут быть увеличены - замглавы ОП Тимошенко

Венгрия возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Украиной

Угроза распространения штамма "Дельта" в Украине реальна – руководитель ЦОЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА