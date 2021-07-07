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15:13 07.07.2021

Суд продлил срок досудебного расследования по делу Медведчука до середины ноября

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Суд продлил срок досудебного расследования по делу Медведчука до середины ноября

Печерский райсуд Киева продлил до шести месяцев срок досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению в госизмене народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"По ходатайству следователя, согласованному прокурором, суд продлил до шести месяцев – до 11 ноября - срок досудебного расследования по этому делу", - сказали в Офисе генпрокурора.

Как сообщили в ведомстве, судебное заседание по рассмотрению ходатайства о продлении меры пресечения Меведчуку назначено на 8 июля.

Как сообщалось, народные депутаты Медведчук и Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на расхищение национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение. Он объявлен в розыск. Есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.

Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года.

 

Теги: #козак #медведчук #суд
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