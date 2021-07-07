События

14:57 07.07.2021

В Карпатах автомобиль сорвался в обрыв, погибли четыре человека

1 мин читать
В Карпатах автомобиль сорвался в обрыв, погибли четыре человека

Трое мужчин и одна женщина погибли вследствие падения автомобиля с дороги в обрыв в г.Яремче Ивано-Франковской области, сообщается на странице областной полиции в Facebook в среду.

"7 июля в 11:45 в полицию поступило сообщение о ДТП… Предварительно следователи установили, что автомобиль "Volkswagen Tiguan" на закругленном участке дороги слетел с дороги в обрыв. В транспортном средстве находилось четыре человека: трое мужчин и одна женщина, которые погибли на месте происшествия до приезда медиков", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции находятся на месте происшествия, устанавливают возраст и место проживания погибших.

Яремче находится в Карпатах, в пределах горного массива Горганы, на берегу р.Прут. Через город проходит автодорога национального значения Н09.

Теги: #жертвы #дтп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:25 05.07.2021
Жертвами крушения самолета ВВС Филиппин стали 47 человек - начальник штаба Вооруженных сил страны

Жертвами крушения самолета ВВС Филиппин стали 47 человек - начальник штаба Вооруженных сил страны

22:46 04.07.2021
Женщина с двумя детьми госпитализированы в результате ДТП в Киеве

Женщина с двумя детьми госпитализированы в результате ДТП в Киеве

14:57 04.07.2021
Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах превысило 25 человек

Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах превысило 25 человек

15:29 03.07.2021
В результате ДТП в Польше пострадали четверо украинцев, в том числе несовершеннолетний – МИД Украины

В результате ДТП в Польше пострадали четверо украинцев, в том числе несовершеннолетний – МИД Украины

11:55 02.07.2021
Во Львовской области 11-летний мальчик погиб за рулем автомобиля - полиция

Во Львовской области 11-летний мальчик погиб за рулем автомобиля - полиция

17:29 28.06.2021
В Турции пятеро украинцев пострадали в результате ДТП – МИД

В Турции пятеро украинцев пострадали в результате ДТП – МИД

04:09 28.06.2021
В Черкасской области от удара молнии погибли два человека, еще один в больнице

В Черкасской области от удара молнии погибли два человека, еще один в больнице

21:02 25.06.2021
Три человека погибли и шесть пострадали в немецком Вюрцбурге в результате нападения неизвестного - СМИ

Три человека погибли и шесть пострадали в немецком Вюрцбурге в результате нападения неизвестного - СМИ

16:13 25.06.2021
На Харьковщине электричка въехала в микроавтобус, водитель госпитализирован

На Харьковщине электричка въехала в микроавтобус, водитель госпитализирован

08:42 24.06.2021
Виновнику смертельного ДТП в Черкассах объявлено подозрение

Виновнику смертельного ДТП в Черкассах объявлено подозрение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд отпустил под ночной домашний арест экс-министра Рудьковского

Приказ о форме одежды для женщин-военнослужащих, предусматривающий туфли на каблуках, принят в 2017 году - Таран

Посольство Беларуси направило МИД Украины ноту из-за недостаточного обеспечения безопасности диппредставительства в Киеве

Правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу в Голосеевском районе Киева

Стрелявший в Голосеевском районе Киева поджег квартиру, в которой закрылся

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ разоблачила махинации при ремонте ВПП аэропорта "Запорожье"

Правительство Украины выделило средства на покупку ледокола для антарктических экспедиций

Суд продлил срок досудебного расследования по делу Медведчука до середины ноября

Суд отпустил под ночной домашний арест экс-министра Рудьковского

Джордж Кент будет временно исполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве

Приказ о форме одежды для женщин-военнослужащих, предусматривающий туфли на каблуках, принят в 2017 году - Таран

Около 32% украинцев могут иметь антитела к COVID-19 – предварительные результаты исследования

Авиарейсы "Киев-Ужгород" заполнены на 90-100%, частоты полетов могут быть увеличены - замглавы ОП Тимошенко

Венгрия возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Украиной

Угроза распространения штамма "Дельта" в Украине реальна – руководитель ЦОЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА