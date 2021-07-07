В Карпатах автомобиль сорвался в обрыв, погибли четыре человека

Трое мужчин и одна женщина погибли вследствие падения автомобиля с дороги в обрыв в г.Яремче Ивано-Франковской области, сообщается на странице областной полиции в Facebook в среду.

"7 июля в 11:45 в полицию поступило сообщение о ДТП… Предварительно следователи установили, что автомобиль "Volkswagen Tiguan" на закругленном участке дороги слетел с дороги в обрыв. В транспортном средстве находилось четыре человека: трое мужчин и одна женщина, которые погибли на месте происшествия до приезда медиков", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции находятся на месте происшествия, устанавливают возраст и место проживания погибших.

Яремче находится в Карпатах, в пределах горного массива Горганы, на берегу р.Прут. Через город проходит автодорога национального значения Н09.