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14:24 07.07.2021

Приказ о форме одежды для женщин-военнослужащих, предусматривающий туфли на каблуках, принят в 2017 году - Таран

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Приказ о форме одежды для женщин-военнослужащих, предусматривающий туфли на каблуках, принят в 2017 году - Таран

Министр обороны Украины Андрей Таран заявляет, что приказ относительно установления формы одежды для женщин-военнослужащих, который предусматривал туфли на каблуках, был принят еще в 2017 году.

"Относительно решений Министерств обороны по обуви для женщин-военнослужащих. После того как отдельные политические силы раздули этот вопрос, сделав из мухи слона, я провел некоторые мероприятия с целью нейтрализации этих наездов и считаю, что этот наезд был инспирированным и безосновательным. В частности, приказ относительно установления формы одежды для женщин-военнослужащих, который предусматривал именно такие туфли, был принят еще в 2017 году. Это обычные женские туфли для парадной формы одежды", - сказал министр на заседании правительства в среду.

Он отметил, что такая обувь действительно неудобная. В связи с чем в Минобороны разработан новый образец туфель, которые имеют шнуровку, что позволяет учитывать разные формы стопы. Также в новых туфлях каблук будет намного меньше.

Как сообщалось, ранее в Министерстве обороны Украины проинформировали, что на параде ко Дню независимости на Крещатике в Киеве курсантки будут маршировать в обуви на каблуках. Это решение вызвало критику со стороны пользователей соцсетей и оппозиционных политиков.

Позже народные депутаты призвали министра обороны Андрея Тарана провести служебное расследование по поводу решения о необходимости курсанткам маршировать в обуви на каблуках во время парада ко Дню независимости на Крещатике и попросить за это прощения у женщин-военнослужащих.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что стоимость хромовых женских туфель, закупленных Министерством обороны Украины для женщин военнослужащих, составляет 649,8 грн с учетом налога на добавленную стоимость, а всего ведомством было закуплено 5 тысяч пар такой обуви.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, министр социальной политики Украины Марина Лазебная и министр по делам ветеранов Юлия Лапутина также выразили возмущение этим решением, отметив, что "прусский" шаг на параде в такой обуви - это намеренное нанесение вреда здоровью женщин-солдат.

Таран на встрече с курсантками выдвинул предложение использовать для парада полевую форму, которая включает в себя берцы, однако главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что по итогам проведенного среди участниц парада опроса 99% курсанток поддерживают решение использовать парадную форму.

Позже Таран поручил рассмотреть возможность закупки образцов экспериментальных моделей обуви для женщин-военнослужащих специально для парада в честь Дня независимости.

Теги: #минобороны #женщины #обувь
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