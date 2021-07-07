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14:19 07.07.2021

Около 32% украинцев могут иметь антитела к COVID-19 – предварительные результаты исследования

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Около 32% украинцев могут иметь антитела к COVID-19 – предварительные результаты исследования

Около 32% украинцев могут иметь антитела к COVID-19, сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Роман Родина на пресс-конференции в Киеве в среду со ссылкой на предварительные результаты всеукраинского исследования популяционного иммунитета населения.

"Мы сейчас имеем предварительные результаты. Полевой этап начали в июне. По существующим результатам, около 32-33% украинцев имеют антитела (к COVID-19 – ИФ) по разным причинам", - сказал он.

По словам Родины, более точные результаты исследования могут быть получены к концу лета.

Как сообщалось, в Украине с 7 июня началось всеукраинское исследование иммунного статуса к COVID-19, к участию в котором приглашено около 9 тыс. людей по всей Украине.

Цель исследования - определить уровень распространенности антител к SARS-CoV-2 среди взрослого населения Украины. Это позволит оценить интенсивность распространения эпидемии COVID-19 и определить наиболее пораженные группы населения (по возрасту, полу, территории проживания и т.п.) к вирусу SARS-CoV-2.

Проект реализуют Минздрав, Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины, общественная организация "Украинский институт социальных исследований им. Александра Яременко", ООО "МЛ "Дила", частное предприятие "Центр социальных экспертиз им. Ю. Саенко" и Общество Красного Креста Украины, которые совместно со Всемирным банком финансируют проведение исследования.

 

Теги: #антитела #covid_19 #украинцы
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