Венгрия возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Украиной

Венгрия в среду, 7 июля, возобновила пропуск лиц и транспортных средств через пункты пропуска "Лонья" и "Барабаш".

"Просим граждан, которые планируют пересекать границу с Венгрией, учесть, что пропуск осуществляется в пункте пропуска "Косино – Барабаш" с 8:00 до 20:00 (по киевскому времени) и в пункте пропуска "Дзвонковое – Лонья" с 8:00 до 19:00 (по киевскому времени)", - сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Ранее венгерская сторона сообщала, что возможность пересечь указанные пункты пропуска временно ограничена. Работа пунктов пропуска с украинской стороны не прекращалась.