События

13:38 07.07.2021

Убит президент Гаити

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Убит президент Гаити

Президент Гаити Жовенель Моиз убит в ночь на среду в своей резиденции, сообщает телеканал Франс 24, который приводит текст сообщения правительства страны.

"Около часа ночи 7 июля группа неизвестных, некоторые из которых говорили по-испански, совершили нападение на частную резиденцию президента республики и смертельно его ранили", - говорится в правительственном коммюнике

"Осуждая этот отвратительный, бесчеловечный и варварский акт, правительство страны призывает население к спокойствию и заверяет, что ситуация с обеспечением безопасности находится под контролем армии и полиции", - отмечается в документе.

Жовенель Моиз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 года и вступил в должность в феврале 2017 года.

Теги: #президент #гаити #убийство
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