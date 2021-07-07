Убит президент Гаити

Президент Гаити Жовенель Моиз убит в ночь на среду в своей резиденции, сообщает телеканал Франс 24, который приводит текст сообщения правительства страны.

"Около часа ночи 7 июля группа неизвестных, некоторые из которых говорили по-испански, совершили нападение на частную резиденцию президента республики и смертельно его ранили", - говорится в правительственном коммюнике

"Осуждая этот отвратительный, бесчеловечный и варварский акт, правительство страны призывает население к спокойствию и заверяет, что ситуация с обеспечением безопасности находится под контролем армии и полиции", - отмечается в документе.

Жовенель Моиз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 года и вступил в должность в феврале 2017 года.