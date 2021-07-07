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13:31 07.07.2021

Посольство Беларуси направило МИД Украины ноту из-за недостаточного обеспечения безопасности диппредставительства в Киеве

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Посольство Беларуси направило МИД Украины ноту из-за недостаточного обеспечения безопасности диппредставительства в Киеве

Посольство Республики Беларусь в Украине направило ноту в адрес Министерства иностранных дел Украины с выражением обеспокоенности недостаточными мерами, предпринимаемыми Украиной для обеспечения безопасности дипломатского представительства в Киеве.

Как сообщает пресс-служба посольства Беларуси, диппредставительство неоднократно обращалось в МИД Украины с целью усилить меры по обеспечению безопасности посольства.

Согласно сообщению диппредставительства, 7 июля "в ходе проведения санкционированного митинга членами белорусской диаспоры у посольства Беларуси радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено нападение на участников акции, в результате которого ряд лиц, в том числе представители Национальной гвардии Министерства внутренних дел Украины, получили телесные повреждения различной степени тяжести: закрытая черепно-мозговая травма, закрытое повреждение грудной клетки, поражения слизистой глаз и дыхательных путей в результате применения газового баллончика".

Отмечается, что двое участников нападения – граждане Украины - были задержаны.

"Исходя из анализа обстоятельств совершенного инцидента, можно сделать вывод о его целенаправленном и заранее спланированном характере. Посольство заявляет протест и настаивает на том, чтобы указанный инцидент в кратчайшие сроки был расследован правоохранительными органами Украины, ситуация получила соответствующую юридическую квалификацию, виновные лица понесли справедливое наказание, а украинской стороной были предприняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов у белорусской дипломатической миссии", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что белорусская сторона рассматривает указанные обстоятельства как непосредственную угрозу безопасности посольства Республики Беларусь в Украине и его персоналу.

"Посольство в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года требует от украинской стороны обеспечить общественный порядок и безопасность на территории, прилегающей к белорусской дипломатической миссии в Киеве, и принять меры по прекращению различного рода провокационной и противоправной антибелорусской деятельности на территории Украины, проведение которой приобрело регулярный, зачастую радикальный характер", - подытожили в посольстве.

Теги: #украина #нота #беларусь
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