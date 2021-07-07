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13:31 07.07.2021

Президент Украины и вице-президент Швейцарии обсудили проведение следующей конференции по реформам

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Президент Украины и вице-президент Швейцарии обсудили проведение следующей конференции по реформам

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с вице-президентом, руководителем Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом (итал. Ignazio Cassis) проведение следующей конференции по вопросам реформ в Украине.

"Приятно, что именно в Швейцарии состоится пятая Конференция по вопросам реформ в Украине в июле 2022 года. Правительство Украины готово тесно сотрудничать в вопросах ее проведения", - сказал Зеленский, сообщила его пресс-служба.

Особое внимание во время встречи было уделено двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству.

"Швейцария является важным торгово-экономическим партнером Украины в Европе и входит в десятку европейских стран по объемам товарооборота. Поздравляем также и то, что Швейцария является одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины призвал швейцарскую сторону к дальнейшему осуществлению масштабных инвестиций и реализации перспективных проектов в различных отраслях экономики, отмечается в сообщении.

Встреча прошла в Вильнюсе в рамках рабочей поездки Зеленского в Литву.

Теги: #швейцария #зеленский #реформы
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