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12:45 07.07.2021

Украина на финише принятия законопроектов по ключевым реформам – Зеленский

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Украина на финише принятия законопроектов по ключевым реформам – Зеленский

Работа в украинском парламенте по принятию законопроектов по ключевым реформам находится на финальной стадии, заверил президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть несколько важных реформ – судебная реформа, реформа Высшего совета правосудия (ВСП), СБУ… Мы идем очень быстрыми шагами. Эти законопроекты набирают в украинском парламенте тысячи правок. Так вот в таких законах как земля, как ВСП, как банковский закон, СБУ – там 3-5 тысяч правок. И мы сегодня на финальной стадии всех этих реформ. В основном все эти тысячи правок за месяцы мы уже прошли", - сказал Зеленский на совместном с президентом Литвы Гитанасом Науседой брифинге в Вильнюсе в среду.

Он добавил, что ожидает принятия в скором времени закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

"Закон о НАБУ находится в парламенте. Как только парламент будет готов за него проголосовать – это будет, а торможений в этом процессе я на сегодняшний день не вижу. Есть формат этого законопроекта, в котором есть баланс между договоренностями как с международными партнерами, и, что очень важно – с украинским парламентом. И мне кажется, что в скором времени этот законопроект будет принят", - сказал президент.

По словам Зеленского, Украина стала "первой страной в мире, где появился закон о деолигархизации".

Теги: #зеленский #реформы
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