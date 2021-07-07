В ближайшие дни в Украине будет жарко, кратковременные дожди - лишь на юге страны

В ближайшие сутки, 8 июля, погоду Украины будет определять поле повышенного давления и жаркий воздух тропического происхождения, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг без осадков, лишь в Одесской области и Крыму местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°, на Закарпатье до 34°.

В Киеве в четверг без осадков; температура ночью 17-19°, днем 30-32°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве в день 8 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 35 градусов в 1999 году, самая низкая - ночью на отметке 8,3 градусов выше ноля в 1887 и 1912 годах.

В пятницу, 9 июля, в Украине ожидается сухая и жаркая погода с температурой ночью 15-20°, днём 28-33°. Ветер восточных направлений, 5-10 м/с.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°.

7 июля температура воды в Черном и Азовском морях 21-25°, в Днепре, в пределах Киева, 25°.