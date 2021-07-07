Зеленский рассчитывает на помощь США в завершении войны на Донбассе в Нормандском или любом другом формате

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на помощь США в завершении войны на востоке Украины, присоединившись к переговорам в Нормандском формате или участвуя в любом другом параллельном формате.

"Я выступал за расширение Нормандского формата. На самом деле, это может быть другой, параллельный, формат, чтобы не "ломать" договоренности внутри Нормандского формата. Но мне кажется, от количества форматов - качество не меняется. Если Россия … захочет, наконец, закончить войну, то она ее закончит, несмотря на количество присоединенных государств и форматов. Но я действительно хотел бы, чтобы мощь США помогла в завершении этой трагедии в центре Европы в 21 веке", - сказал Зеленский на совместном с президентом Литвы Гитанасом Науседой брифинге в Вильнюсе в среду.

Президент Украины считает, что в Нормандском процессе идет "процесс торможения", поэтому "выступает за присоединение к нему мощных геополитических игроков, которые могли бы повлиять на Российскую Федерацию, а, значит, и на окончание войны на Донбассе".