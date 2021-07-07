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12:11 07.07.2021

В Киеве введена спецоперация по задержанию мужчины, ранившего полицейского и гражданского

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В Киеве введена спецоперация по задержанию мужчины, ранившего полицейского и гражданского

В Киеве в квартире на проспекте Голосеевском произошла стрельба, в результате которой был ранен полицейский и гражданский, стрелок закрылся в помещении, сообщил начальник полиции столицы Андрей Крищенко.

"Сейчас в столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Принимаются все меры, направленные на задержание правонарушителя. Задействованы спецназовцы", - приводит слова Крищенко, который сейчас находится на месте происшествия, отдел коммуникации полиции Киева.

В полиции рассказали, что по предварительной информации, в квартире на проспекте Голосеевском произошел конфликт. Владелец помещения выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских, в результате происшествия полицейский получил огнестрельное ранение руки, а другой человек - ранение в лицо.

"После этого злоумышленник закрылся в указанной квартире", - говорится в сообщении.

При этом стрелявший вышел на связь с журналистами и по телефонной связи сказал, что не может открыть входную дверь квартиры, поскольку она была повреждена во время штурма ранее. "Я физически их не могу открыть", - сказал он, добавив, что сообщил об этом правоохранителям.

Он также сообщил, что штурм квартиры возобновился. Далее было слышно, как он кричит штурмующим квартиру: "Ребята, остановитесь, прошу вас!... Приехали адвокаты, они все сделают, что нужно".

На месте находится супруг сестры стрелявшего Дмитрий. Он сообщил, что его родственник находится в собственной квартире, по которой ведутся судебные разбирательства. По словам Дмитрия, квартира была выставлена на продажу в системе "СЕТАМ" незаконно, когда не работали суды во время локдауна. "Квартира была продана, после этого был подан иск об оспаривании, выиграно два суда с нашей стороны, ну а дальше только адвокат может точно сказать, как там дела", - рассказал он. При этом собственнику квартиры не было предоставлено никаких законных оснований для проникновения в жилье сторонних лиц, утверждает родственник стрелявшего.

По словам родственника стрелявшего, у того есть зарегистрированное охотничье оружие, незаконного в квартире ничего нет. Видеокамеры зафиксировали около 7-8 человек в черном, которые пытались штурмовать квартиру ранее.

Прямую трансляцию с места событий вел телеканал "Украина24" 

Теги: #стрельба #ранение #полицейский
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