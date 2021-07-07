Спецоперация "Гром" введена в Киеве: на Голосеевском проспекте ранены двое полицейских – СМИ

Двое правоохранителей ранены в результате стрельбы на Голосеевском проспекте в Киеве в среду, в городе введена спецоперация "Гром", сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

"По городу Киеву введена спецоперация "Гром". Предварительно, двое правоохранителей ранены в результате стрельбы на Голосеевском проспекте, 58", - говорится в сообщении.

Позже тот же Telegram-канал сообщил, что, по предварительной информации, сам стрелок застрелился. На месте перестрелки находится семь нарядов полиции, при этом официальных комментариев пока никто не дает. Пострадавшие правоохранители госпитализированы.

Агентство "Интерфакс-Украина" пока не располагает подтверждением или опровержением этой информации.