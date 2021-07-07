Зеленский ждет от встречи с Байденом конкретики по сотрудничеству в сфере обороны, безопасности и экономики

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от планируемой в конце июля встречи с президентом США Джо Байденом понимания, конкретики и сотрудничества в сферах безопасности, обороны и экономики.

"Чего мы (Украина – ИФ) ожидаем от встречи с президентом США? Конкретики, понимания, вопросы: оборона, безопасность, экономика. По всем трем направлениям, я считаю, мы должны понимать, как мы можем сотрудничать, где действительно США нас будут поддерживать", - заявил Зеленский на совместном с президентом Литвы Гитанасом Науседой брифинге в среду в Вильнюсе.