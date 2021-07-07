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10:38 07.07.2021

В медико-санитарной части Энергодара завершается "Большое строительство" приемного отделения

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В медико-санитарной части Энергодара завершается "Большое строительство" приемного отделения

Реконструкция приемно-диагностического отделения специализированной медико-санитарной части в Энергодаре завершилась на 99%, отмечается в сообщении на сайте Запорожской ОГА.

Работы на объекте ведутся по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство".

В настоящее время продолжаются дополнительные работы в кабинетах компьютерной томографии и рентгена.

В Запорожской области в целом уже завершены работы по реконструкции приемных отделений в областной больнице, а также в больницах Мелитополя, Васильевки, Бердянска и Пологов.

На четырех объектах работы выходят на финишную прямую - это Токмак, Энергодар и две городские больницы Запорожья: №9 и городская больница экстренной и скорой медицинской помощи.

"Согласно государственным строительным требованиями приемные отделения должны быть инклюзивными, иметь специальный въезд для инвалидных колясок и необходимое медицинское оборудование", - говорится в сообщении ОГА.

Ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году будут обновлены 177 приемных отделений по всей Украине.

Теги: #большое_строительство #больница #энергодар
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