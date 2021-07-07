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10:36 07.07.2021

Трое украинцев получили травмы в результате падения вертолета в Польше

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Трое украинцев получили травмы в результате падения вертолета в Польше

Трое украинцев получили травмы в результате падения вертолета в Польше, пострадал пилот и двое пассажиров, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В результате падения гражданского вертолета в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве трое граждан Украины получили травмы: пилот и двое пассажиров. Пострадавшие украинцы госпитализированы, их состояние стабильное, угрозы жизни нет", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, консульство Украины в Гданьске предоставляет гражданам необходимую консульскую помощь, взаимодействует с правоохранительными органами и Государственной комиссией Польши по расследованию авиационных аварий для выяснения причин падения, поддерживает контакт с больницей.

Теги: #украинцы #польша #вертолет
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